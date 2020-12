La Belgique a conservé sa 37e place dans une hiérarchie inchangée parmi les huit premières nations. Les Etats-Unis mènent devant l'Espagne et l'Australie. L'Argentine, la Serbie, la France, la Grèce et la Lituanie, dernier adversaire des Belgian Lions qu'ils ont battu 84-71 le 29 novembre, complètent le Top 8. La Russie (+2) réintègre le Top 10 à la 9e place. Le Brésil conserve sa 10e place devant la République tchèque désormais 11e (-2) après ses défaites en qualification de l'Eurobasket 2022 face et à la Belgique (62-90 le 27 novembre) et au Danemark (90-91 le 29 novembre). Les Danois se retrouvent en 56e position (+3).

Très peu de changements sont intervenus dans le haut du classement. La Slovénie, championne d'Europe en titre, est 16e (+1), l'Allemagne 17e (+1) aux dépens de Porto Rico 18e (-2). Ce sont les seules autres nations à bouger au sein du Top 20.

En raison de la suspension des compétitions de la FIBA, un ajustement a été apporté à l'algorithme des classements en prolongeant de huit mois la date d'expiration des résultats passés afin de garantir que les résultats de deux Jeux Olympiques soient à tout moment inclus dans les calculs qui se basent sur les données des huit dernières années.

L'équipe coachée par Dario Gjergja se situe au 19e rang des nations européennes. Vingt-quatre nations joueront le titre européen du 1er au 18 septembre 2022 à Prague, Tbilissi, Cologne et Milan, en ce qui concerne la phase de groupes, et Berlin pour ce qui sera la phase finale.

Le classement FIBA a été établi en tenant compte de la deuxième fenêtre des qualifications de l'Eurobasket 2022.

La 3e et dernière fenêtre de ces qualifs se déroulera, pour ce qui concerne le groupe de la Belgique (groupe C), à Vilnius en Lituanie au mois de février 2021. La Belgique y affrontera le Danemark (19 février) et la République tchèque (22 février). Les Belgians Lions occupent la première place actuelle avec 7 points, devant la Danemark et la Lituanie, 6. La République tchèque est 4e (5 pts) mais est d'office qualifiée en tant que co-organisateur. Les deux premières équipes du groupe seront qualifiées.