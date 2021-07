Les Belgian Lions sont en stage du 30 juin au 13 juillet et participent à la Nippon Live Cup, un tournoi de préparation avec le Japon, la Finlande et la Hongrie. Après une première mi-temps maitrisée, les Lions, sans Quentin Serron, Jean Salumu, Alex Libert et Kevin Tumba, voyaient le Japon revenir en seconde période. Sous l'impulsion de Pierre-Antoine Gillet, auteur de 21 points et du panier décisif à 2.6 secondes du buzzer, la Belgique décrochait son deuxième succès de suite après celui contre la Finlande mercredi.

Les troupes de Dario Gjergja joueront un dernier match amical dimanche contre la Hongrie. Les Belgian Lions entameront en novembre leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde qui aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie.

Le Japon prépare lui les Jeux Olympiques. Les Japonais commenceront leur tournoi le 26 juillet contre l'Espagne.