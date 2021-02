Comme en novembre dernier, c’est dans les conditions strictes d’une bulle sanitaire organisée par la FIBA que les Belges se prépareront toute la semaine avant de disputer leur deux dernières rencontre qualificatives, d’abord ce samedi 20 contre le Danemark (15h30 heure Belge) et puis le lundi 22 contre la République Tchèque (15h30 également).

Pas de dépaysement pour les Lions qui, pour nombre d’entre eux déjà présents en novembre dernier, ont retrouvé le même hôtel aux allures de cage dorée et même pour certains membre de la délégation, la même chambre.

Pour autant, ces dernières 24h n’auront pas été un long fleuve tranquille pour tout le monde et en particulier pour Jacques Stas et Dario Gjergja avertis en soirée du forfait sans appel de Vincent Kesteloot (Antwerp Giants). Contrôlé et recontrôlé en club et avant la bule FIBA, celui a cette fois été déclaré positif au Covid et donc immédiatement écarté même si asymptomatique. Une tuile pour le coach Gjergja qui, dans la foulée, a dû également se passer de Vrenz Bleijenbergh, négatif lui mais faisant aussi partie de la bulle habituelle des Giants (qui au niveau du club ont immédiatement entamé des contrôles supplémentaires).

Pour remplacer les deux absents, c’est une véritable course contre la montre qui s’est engagée en soirée dimanche pour rappeler in extremis Tim Lambrecht (Charleroi) mais aussi Ajay Mitchell, la jeune pépite de Limburg (18 ans – 1m93) et surtout, leur faire passer les tests nécessaires dans la nuit. Finalement, les deux étaient bien au rendez-vous et en ordre de paperasserie à Zaventem ce lundi pour s’envoler vers 9H30 en direction de Copenhague puis de Vilnius.

La sélection remaniée: Jonathan Tabu (Manresa), Manu Lecomte (Pau-Orthez), Alex Libert (Spirou Charleroi), Thomas Akyazili (Bahçesehir Istanbul), Retin Obasohan (Nymburk), Jean-Marc Mwema (Ostende), Loïc Schwartz (Ostende), Tim Lambrecht (Spirou Charleroi), Ajay Mitchell (Limburg United), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Hans Vanwijn (Dijon), Khalid Boukichou (BCM Gravelines), Andy Van Vliet (Siauliai), Ismael Bako (ASVEL Villeurbanne), Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon)