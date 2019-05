Braine attend une éventuelle montée en Régionale 2.

Même si le CP Brabant ne savait pas se prononcer hier soir sur l’éventuelle montée du vainqueur des playoffs en P1, les Castors Braine ont acquis de haute lutte ce précieux accessit. Touchés dans leur orgueil après la rencontre au Speedy, les hommes de Maren ont montré un visage autrement combatif. Ils espèrent donc accompagner le BC Genappe en R2.

Si on attribuera sans aucune contestation possible à Munyama le panier du match sur un superbe alley-oop à 13-13 (8e), ce sont les Brainois qui ont imposé leur tempo un peu fou, complètement débridé et qui a usé les Guibertins sur la durée. Déterminé, le même Munyama avait marqué son territoire en début de rencontre avec trois contres réussis en autant de minutes. Barré par la puissance, son vis-à-vis Dewit trouvait des solutions à distance et avait inscrit autant en six minutes que sur l’ensemble de la rencontre précédente.

Des triples venus des ailes maintenaient les visités en tête mais le Speedy, malgré un maigre 2/8 de la ligne des lancers, avait gardé le contact au repos : 33-29.

Depuis le game 1, il était écrit que c’est l’équipe la plus dure en défense qui s’imposerait. Les fautes pleuvaient à la reprise. Elles emmenaient sur le banc Munyama compté quatre fautes au bout de 42 secondes à peine. Dewit (11 points) et Piron (10) se livraient un duel à distance de toute beauté lors du troisième quart. Débutée à 43-46 (28e), la mainmise brainoise allait être progressive. Tandis que Schwartz puis Tchatchou avaient pris le relais de Dewit offensivement, Braine imposait sa maîtrise au rebond. Le Speedy n’allait jamais se remettre de ce 15-6 asséné en quelques minutes : 58-52 (34e). Plus frais, les Castors maîtrisaient le sprint final : 76-63.

Castors Braine - Speedy Mont-Saint-Guibert 76-63

Quarts : 15-15, 18-14, 15-21, 28-13.

Castors : Schwartz 4-16, DEWIT 7-13, DOMBRET 8-0, VAN VOOREN 0-4, VAN CABEKE 2-0, Tchatchou 3-6, Jooris 3-0, EMPONZA 2-4, Dupont 4-0, Ronse (-), Shako (-), Rochus (-).

Speedy : PIRON 2-15, Demarteau (-), VRIAMONT T. 4-3, VRIAMONT G. 5-4, Verdijen -, Delacharlerie 4-0, TSHIAMA 4-5, MUNYUTU 9-2, Reichelt 1-5, Albert (-), Croquet -.