Premier match et premier succès des Brainoises face au Spirou Ladies : 88-36.

Pour leur premier match de la saison, les Castors l’on facilement emporté face aux Spirou Ladies : 88-36. Malgré l’aspect très sévère du score, Charleroi (sans Dossou et la Néerlandaise Klerx de retour d’ici quelques semaines) n’ a pas été ridicule. Obtenus au prix d’une grosse débauche d’énergie, les tirs ouverts des Carolos ont rarement transpercé les filets.

Même une faute technique sifflée à leur coach Bouffioux (20-7 ;9e) ne boostait pas les Sambriennes qui en étaient réduites à cinq paniers de plein jeu à la pause : 49-13.

Braine, avec l’excellent quatuor Handy-Malashenko-Wallace-Wallace (auteur de 70% de l’apport total), a largement pu faire tourner son effectif et empilé les paniers avant les prochaines échéances : un match amical à Villeneuve mercredi, un déplacement à Boom samedi et déjà la visite des Namuroises de Philip Mestdagh le samedi 28 septembre.

Satisfait de l’intensité affichée, le coach Fred Dusart l’était moins en ce qui concerne le déploiement et les rotations défensifs. «Nous sommes largement perfectibles en ce qui concerne notre cohésion défensive. On travaille depuis 3,5 semaines ensemble mais on n’est pas encore au point. On a une marge de progression très importante en défense, au niveau des aides notamment. »

Score final : 88-36.





CASTORS BRAINE 88

SPIROU LADIES 36

Quarts : 26-7, 23-6, 24-14, 15-9.

Castors : 37/61 (10x3), 4/8 LF, 37 reb., 30 ass., 15 ftes. Diawakana 3, Epis 2, ORTIZ 4, WALLACE 15, TRAHAN-DAVIS 18, Muylaert -, TREFFERS 2, Grzesinski 7, SIKSNIUTE 5, Handy 16, Malashenko 14, Lisowa 2.

Spirou Ladies : 13/42 (3x3), 7/8 LF, 19 reb., 9 ass., 13 ftes. DENEIL 6, BALLAU 10; Klerx (-), Henry, Fontaine 2, Dossou (-), Quiaco 2, BRICHACOVA 5, PRYTZ 5, HENDRICKX 2, Brohet 4.

CK