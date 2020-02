Namur a longtemps fait de la résistance : 62-53.

Entre deux matchs de son quart de finale d'EuroCup, Braine tentera le 15 mars prochain de remporter une cinquième Coupe de Belgique. Une finale arrachée au bout de 2x40 minutes très intenses face à des Namuroises aux rotations limitées mais à la hargne intacte. A défaut d’être spectaculaire ou bien léchée techniquement, la rencontre fut âpre à souhait. Une vraie finale avant la lettre.

Idéalement parties à 0-7 (2e), les dames de Philip Mestadgh verront Braine recoller progressivement. A l’énergie, les Castors et la très effiace Ortiz feront déjouer les Namuroises, auteures de deux paniers de plein jeu dans le second quart (18-7). Tentant de jouer à la même vitesse que les Brabançonnes, les Namuroises n’avaient ni la lucidité ni les rotations. Elles avaient souvent confondu vitesse avec précipitation mais Braine n’avait pour autant pas réalisé un carton, la faute à de nombreuses imprécisions.

Après la mi-temps (35-26), Namur haussait le ton notamment au rebond. Mestadgh et Bestagno se rapprocheront à 52-48 (35e).

Dans un duel physique où l’activité de l’ombre du duo Grzesinski – Treffers a fait du bien à l’ensemble brainois, les Castors reprenaient leurs distances via Trahan-Davis à 59-50 (37e). L’écart final n’allait plus changer pour les visitées qui l’avaient emporté d’une unité à l’aller et remportaient un succès logique : 62-53.

CASTORS BRAINE 62

NAMUR 53

Quarts : 17-19, 18-7, 15-13, 12-14.

Braine : 4x3, 16/18 LF, 21 ftes. Diawakana 5-0, ORTIZ 10-4, WALLACE 3-5, TRAHAN-DAVIS 4-5, Treffers 2-2, Grzesinski 4-3, SIKSNIUTE 2-6, Handy 2-0, LISOWA 0-2, Malashenko 3-0.

Namur : 4x3, 9/14 LF, 16 ftes. BESTAGNO 0-8, Baggio -, DA SILVA 1-7, Geldof 3-0, De Leyn 1-0, MESTDAGH 8-10, Perisa 9-2, IMOVBIOH 4-0.

Leur parcours en Coupe de Belgique

1/8 Namur Capitale – Verviers-Pepinster 70-51

Sint-Katelijne-Waver – Castors Braine 79-82

¼ Namur Capitale – Spirou Ladies 79-48

Castors Braine – Kangoeroes 93-79

½ Namur Capitale – Castors Braine 63-64

1/2 Castors Braine - Namur Capitale 62-53



L’agenda des Castors

TDW1 2/3 Castors Braine – Courtrai Spurs

TDW1 5/3 Sint-Katelijne-Waver – Castors Braine

TDW1 7/3 Lummen – Castors Braine

¼ EuroCup 12/3 Castors Braine -Valence (lieu encore à déterminer)

Finale coupe Belgique 15/3 (à Willebroek) Castors Braine – Boom

¼ EuroCup 19/3 Valence - Castors Braine