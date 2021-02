Il n’y a pas d’équipe faible à ce stade, mais on peut s’estimer satisfaits de ce tirage qui nous fait éviter un autre pays européen lors de la phase de poules. Comme on l’a toujours dit : on va faire le maximum pour obtenir un super résultat. À ce stade, notre objectif principal sera d’abord de rallier les quarts", déclarait le coach Philip Mestdagh visiblement satisfait à l’issue du tirage des groupes du Tournoi olympique.