Mission accomplie pour les Belgian Cats qui, en venant à bout du Portugal, bouclent avec un sans-faute leur qualification à l’Euro.

Les Belgian Cats ont donc rempli leur contrat et réalisé le 6/6 que leur dictait leur fierté. Pourtant, que l’accouchement de ce succès sur le Portugal aura été difficile ! Car si le coach Mestdagh s’attendait à une féroce résistance, il espérait aussi qu’un premier écart précoce casserait la résistance des Portugaises. Jamais pourtant ce ne fut le cas ! Et si les Lusitaniennes ont dû finalement s’incliner, c’est surtout face à la force de frappe du duo Kim Mestdagh/Emma Meesseman et après avoir livré le match quasi parfait pour elles.