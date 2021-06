Les visages livides dans l’aube naissante de l’aéroport de Valence en disent plus long que n’importe quel discours : les Belgian Cats, joueuses et staff confondus, ont dignement fêté leur seconde médaille de Bronze en quatre ans. Et ces stigmates d’une longue nuit traduisent bien l’état d’esprit général : la joie et une fierté bien légitime l’emportent largement sur une pointe de déception malgré tout discrètement présente.