Pour le premier de leurs deux derniers matchs d’entraînement avant leur envol, lundi, pour la Serbie, les Belgian Cats retrouvaient l’Italie, qu’elles avaient affrontée il y a deux semaines au tournoi de Saragosse.

Le contexte avait pourtant radicalement changé. Si les Transalpines récupéraient leur leader Cecilia Zandalasini, les Cats pouvaient de leur côté compter sur leur trio majeur composé d’Emma Meesseman, de Kim mestdagh et Julie Allemand. D’emblée, on pouvait constater le chemin parcouru par les deux équipes en quinze jours. Ça volait très haut avec des Belges qui déployaient une grosse défense et retrouvaient toutes les facettes de leur jeu chatoyant. Distancées à 11-4 et 27-20 (10e), les Italiennes répliquaient avec une grosse adresse et profitaient d’un soudain trou d’air offensif des Cats pour remettre le nez à la fenêtre, et bien plus.

La défense se faisait plus dure, la confiance venait et les tirs tombaient, de quoi permettre aux visiteuses de passer un 23-3 qui faisait mal à des Belges soudain scotchées en dépit de la bonne prestation d’une Emma Meesseman comme toujours fort collective. Après avoir limité la casse au repos (37-45), nos compatriotes reprenaient sur un tempo plus élevé. Cette fois, Meesseman cherchait moins souvent la passe.

De quoi remettre les Cats au commandement d’une partie très équilibrée. C’est finalement au nombre d’assists (25 à 9 !) que les élèves du coach Mestdagh ont fait la différence face à une très solide équipe transalpine. Un adversaire que les Belges risquent bien de retrouver au stade des matchs de barrage si elles devaient terminer deuxièmes ou troisièmes de leur groupe en phase de poule. D’où l’importance de l’avantage moral lié à un succès en préparation.