Il y a trois mois, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo remportaient le second titre de champion de leur histoire, pile 50 ans après le premier. Un sacre amplement mérité qui a tout simplement couronné la meilleure équipe de la saison. Mais la fête est à présent terminée. Dans la nuit de mardi à mercredi, la NBA reprend ses droits et les joueurs vont à nouveau revêtir leur bleu de travail pour aller au charbon et tenter de remporter ce trophée Larry O’Brien, tant convoité par toutes les superstars de la League.

Une saison qui sonne aussi comme un retour à la "normale" après deux saisons marquées par le Covid. Retour aux 82 matchs de saison régulière (contre 72 l’année passée), retour également du public dans les salles (avec une jauge élargie), toujours en respectant un protocole Covid très strict, tant pour les supporters que pour les joueurs. Une nouvelle saison qui sera également rythmée par plusieurs grandes questions. Nous en avons sélectionné cinq et tentons d’y répondre.