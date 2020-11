Les cinq grands gagnants de ce début de free agency en NBA Basket100% Web Jérôme Brys © DR

Il n'aura fallu que quelques minutes à peine pour voir un florilège de signatures aux quatre coins des Etats-Unis. Pas une franchise, ou presque, n'est restée les bras croisés ces derniers jours et les signatures se sont enchaînées à une cadence infernale. Alors qui sont les grands gagnants de ce début de free agency, on fait le bilan... provisoire car on le sait, en NBA plus qu'ailleurs, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain.





Les Los Angeles Lakers



Champions en titre, les Los Angeles Lakers ont frappé très fort ces derniers jours. Alors certes, on note les départs de joueurs comme Rajon Rondo, Javale McGee, Avery Bradley ou encore Dwight Howard mais dans le sens des arrivées, les Angelinos ont apporté du lourd. Cette free agency a débuté par la signature du meneur d'OKC, et candidat au titre de meilleur sixième homme l'an passé, Dennis Schröder. Le distributeur allemand sort d'une énorme saison et sera un back-up parfait. En parlant de sixième homme justement, LeBron James a su convaincre un certain Montrezl Harrell de traverser la rue et de passer des Clippers aux Lakers. Une signature qui a fait du bruit (et qui en fera encore) et qui apporte un incroyable energizer dans l'effectif de Frank Vogel.