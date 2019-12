Bien sûr tout est possible en basket, bien sûr tout match doit être joué, bien sûr on a vu des handicaps bien plus importants effacés d’un trait de gomme. Et pourtant, ce serait une grosse, une très grosse surprise si le BMH parvenait ce dimanche à renverser une situation largement compromise après les 17 pts d’écart concédés vendredi face aux Giants Anversois dans le match aller de ce quart de finale de Coupe de Belgique.

(...)