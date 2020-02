Les restes des dépouilles de six de neuf victimes de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant le 26 janvier non loin de Los Angeles ont été rendus à leurs familles. Parmi elles, figurent celles de l'ancienne star du basket et de sa fille Gianna, a annoncé le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, lundi.

Selon Jennifer Homendy, l'enquêtrice du NTSB (National Transportation Safety Board), l'agence nationale en charge de rechercher les causes de cet accident, ce fut "un accident avec un impact à haute énergie". Les débris ont été dispersés sur un rayon de 200 mètres.

Les médecins légistes ont déterminé que les neuf personnes à bord sont mortes d'un traumatisme dû à un choc brutal. Kobe Bryant a dû être été identifié à l'aide de ses empreintes digitales.

Selon les premiers éléments de l'enquête connus, l'hélicoptère, un Sikorsky S-76B, a chuté à la vitesse de 283 km/h avant de perdre le contact avec le contrôle aérien et de heurter le flanc d'une colline près de Calabasas.

Le NTSB devrait fournir une estimation préliminaire de la cause de l'accident dans une semaine environ, mais le rapport final pourrait prendre un an.

