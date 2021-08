Pré-qualification



Liège Panthers – Ulriken Eagles (Norvège)

Tarbes (France)- Courtrai Spurs

Ces rencontres auront lieu les 22-23 et 29-30 septembre.



Groupe I



Eliminé de l’EuroLeague (Valence/Bourges/Schio)



Kangoeroes Malines

Vainqueur Ensino Lugo CB (Esp.) vs Magnolia Basket Campobasso (Ita.).



Groupe J



Asvel Féminin (Fra)

MBK Ruzomberok (Svk)

Estudiantes (Esp.)

Vainqueur Tarbes (France) vs Courtrai Spurs. Namur CapitaleKangoeroes MalinesVainqueur Ensino Lugo CB (Esp.) vs Magnolia Basket Campobasso (Ita.).Asvel Féminin (Fra)MBK Ruzomberok (Svk)Estudiantes (Esp.)Vainqueur Tarbes (France) vs Courtrai Spurs. Groupe K



Castors Braine

Keltern (All.)

BK Zabiny Brno (Tch.)

Vainqueur Spar Grand Canaria (Esp.) vs London Lions (GB). Groupe L



Villeneuve d’Ascq (Fra)

KP Brno (Tch.)

Vainqueur de Haukar (Isl) vs CUS Ponta Delgada (Por.)

Vainqueur Liège Panthers vs Ulriken Eagles (Nor.).





48 équipes sont réparties en deux conférences en fonction de la proximité géographique. Les équipes de l’ouest sont regroupées en conférence 2.La phase de groupes débutera le 14 octobre. Les deux meilleurs de chaque groupes (6 groupes par conférence, soit 24 équipes) et les quatre meilleurs troisièmes par conférence (soit 8 équipes) se rencontres en seizièmes de finale (appelés Playoffs Round 1) en fonction du ratio (1 vs 32, 2 vs31, 3 vs 30,…).