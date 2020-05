BRUXELLES 07/05 (BELGA-DPA)

La Ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA a autorisé les équipes à rouvrir leurs installations d'entraînement. Elles pourront y organiser des séances de préparation facultatives dans les États où cela a été autorisé par les responsables locaux de la santé publique. Selon les médias américains, les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers vont immédiatement profiter de l'occasion pour s'entraîner dès vendredi. Les Houston Rockets avaient envisagé de les imiter mais ont repoussé leur reprise au 18 mai. La NBA a élaboré avec les conseils des responsables de la santé publique, du CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies) et des spécialistes des maladies infectieuses un protocole de sécurité détaillé. Parmi les obligations imposées figurent le maintien de la distanciation sociale, le port du protège-dents, l'absence des coaches principaux, le nettoyage et la désinfection de tous les matériaux utilisés et la limitation à quatre du nombre de joueurs en même temps sur les sites d'entraînement.

Le commissaire de la NBA Adam Silver et la représentante du syndicat des joueurs s'entretiendront vendredi avec tous les joueurs qui le souhaitent au sujet des plans visant à relancer lentement la compétition. Les joueurs pourront poser toutes leurs questions.

La NBA est au point mort depuis le 11 mars et le premier cas d'infection détecté parmi les joueurs, celui de Rudy Gobert des Utah Jazz.

On ignore encore quand la saison pourra reprendre. La pandémie de Covid-19 frappe durement les Etats-Unis.