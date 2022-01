Est-ce plus facile de réussir quand on naît avec une cuillère en argent dans la bouche ? Peut-être ! Ou peut-être pas. Combien ne se sont pas plantés en crashant l’héritage laissé par papa ? Alors, certes, c’est évidemment plus facile de partir avec des bases solides mais encore faut-il être capable d’assurer derrière. Et depuis toujours, Jeanie Buss suit une destinée toute tracée dans l’ombre des Lakers de Los Angeles. Mais, avant de devenir la femme d’affaires redoutable qu’elle est aujourd’hui, la fille de la fratrie Buss a fait ses dents pendant de nombreuses années, se forgeant un caractère fort et à toute épreuve.