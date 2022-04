Deux anciens MVP (Russell Westbrook et LeBron James), cinq futurs Hall of Famer (LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Dwight Howard) et de l’expérience à revendre mais pourtant, les Los Angeles Lakers n’ont pas été capables de se qualifier pour les playoffs. Pire même : ils ne participent pas au play-in ! Un camouflet pour cette "Dream Team", sur papier, mais qui ne laissait rien augurer de bon.