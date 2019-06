Ca ne s'est pas fait en février dernier mais avant même l'ouverture de la free agency de cet été, les Lakers et les Pelicans ont trouvé un accord pour le transfert d'Anthony Davis. Unibrow rejoint la cité des Anges en échange de Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et trois futurs tours de draft dont le pick 4 de cette cuvée.





Les Pels qui souhaitaient inclure Kyle Kuzma dans le deal semblent donc satisfaits avec tous les tours de draft qui ont été récupérés. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour la Nouvelle Orléans qui aura de quoi reconstruire une belle équipe dès la saison prochaine avec Jrue Holiday, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson et le pick de draft des Lakers.





Quant aux Lakers, ce n'est pas un all-in sur Anthony Davis mais ça y ressemble beaucoup. Quoi qu'il en soit, LeBron James tient sa superstar à ses côtés mais aujourd'hui, ce n'est certainement pas encore suffisant pour rêver du titre puisque LA n'a plus que cinq joueurs sous contrat: LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma, Mo Wagner et Isaac Bonga! Ca va donc encore bouger dans la cité des Anges et la prochaine cible semble être Kemba Walker, surtout avec le départ de Lonzo Ball.





Attention que le trade ne pourra être officialisé que le 6 juillet prochain. Cela signifie donc que même si le pick 4 de la draft appartient virtuellement aux Pelicans, ce sont bien les Lakers qui choisiront, certainement en concertation avec la Nouvelle Orléans. Les choses sérieuses ont donc déjà début en NBA et cet été s'annonce encore plus chaud que ces Finals incroyables qu'on vient de vivre.