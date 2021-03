La joie et les hurlements de Sioux du staff et des joueurs liégeois faisaient plaisir à voir ce mercredi à l’issue de leur troisième succès de la saison, face à Alost cette fois. "Je suis très, très heureux de la victoire et fier de l’attitude de mes gars mais je peux déjà vous assurer d’une chose : vendredi, ce sera totalement différent comme match" , affirmait le coach Lionel Bosco.

C’est que les Principautaires retrouveront déjà les Okapis, toujours au Country-Hall, avant de remettre cela dimanche au Forum alostois pour la troisième levée de ce triptyque aux allures de playoffs. "C’est clair qu’ils nous ont pris de haut à l’image d’un Mihailovic qui, face à la résistance offerte, a perdu ses nerfs" , remarquait de son côté Christophe Muytjens, le directeur local.

Nul doute qu’il en ira bien autrement ce soir. "Ils vont arriver le couteau entre les dents pour nous faire payer cela mais, nous, nous serons relax", poursuit Muytjens. "Notre objectif - en prendre un sur les trois - est déjà atteint, le reste serait du bonus. L’important c’est que c’est le troisième match d’affilée où l’on encaisse moins de 68 points. Notre défense commence enfin à fonctionner. La clé c’est l’intensité même si on fait des erreurs."