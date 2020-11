En ces temps de covid, l’innovation est à tous les coins de rue. C’est donc une conférence de presse virtuelle, par vidéo depuis leur hôtel à Vilnius que Dario Gjergja et deux de ses joueurs ont tenu à la veille du choc face à la Lituanie.

Revenant un instant sur le large succès de la veille contre la Tchéquie, les uns et les autres s’accordaient : "On a fait un match quasiment parfait. Alchimie, présence au rebond, confiance en attaque, tout y était," résumait P-A. Gillet alors que Dario Gjergja insistait sur l’attitude de ses joueurs, particulièrement les plus jeunes. "Ils sont prêts, la transition se fait de manière douce et intelligente. Tout ce qu’il faut maintenant c’est du temps !"

(...)