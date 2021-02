Les Belgian Lions n’ont pas atteint leur dernier objectif avoué, boucler ces qualifications à l’Euro 2022 sur un succès. En cause : un début de rencontre catastrophique et surtout un manque coupable d’implication défensive, au moins pendant la première période, alors que c’est là d’habitude leur marque de fabrique. Quand, à ce niveau, on encaisse 51 pts en 20 minutes, on ne peut pas revendiquer grand-chose.

"Nous n’étions sans doute pas prêts mentalement ! Dans le 1er quart, nous n’avons jamais réussi à contenir l’intensité et l’agressivité qu’ont pu mettre les Tchèques dès les premiers échanges", reconnaissait honnêtement Andy Van Vliet, pourtant vu à son avantage à l’occasion de ce dernier match.

