Milwaukee Bucks: et maintenant, quel avenir pour Giannis Antetokounmpo ? Basket thibaut falconnat

Éliminés par le Miami Heat dans la nuit de mardi à mercredi, les Milwaukee Bucks arrivent à un tournant. L’avenir de leur leader Giannis Antetokounmpo est en question à un an de la fin de son contrat.



En octobre dernier, Giannis Antetokounmpo avait prévenu. Si les performances de la saison venaient à être inférieures à celles de l’exercice 2018/2019, “ le fait de prolonger deviendrait alors plus difficile.” S’il s’était empressé de réfuter ces propos, c’est une bombe qu’avait lâchée le MVP en titre lors d’une interview réalisée à Harvard. Presque un an plus tard, les Milwaukee Bucks ont été corrigés par le Heat de Miami en demi-finale de conférence (1-4), alors qu’ils avaient atteint la finale à l’Est en 2019.



(...)