A quelques jours de s’envoler pour la Norvège (Bergen) en vue de disputer le tour préliminaire de la FIBA EuropCup, les Panthers se sont imposées assez facilement à Fleurus en huitième de finale de la Coupe de Belgique, l’un de leurs objectifs de la saison.

A cette occasion, et pour un premier match officiel, elles se sont également rassurées après un début de préparation qui les avait vu patauger quelque peu dans l’assimilation d’un style de jeu tout nouveau après les changements de taille (au propre comme au figuré) intervenus pendant l’été. Accrochées pendant les minutes initiales par des Fleurusiennes adroites et combattives, c’est en défense et au rebond que les Panthers trouvaient la solution. Après 18-17 à l’issue du premier acte, il n’y en avait plus que pour les filles de Pierre Cornia qui dominaient sans partage sous les anneaux grâce au trio Brewer-Franquin-Maes et pouvaient ainsi imposer leur tempo à cette rencontre bien vite pliée. En limitant les pensionnaires de TDM2 à 8 puis 5 petits points lors des 2ème et 3ème QT, la messe était rapidement dite (26-39 au repos et 31-60 à la 30ème).





« Je suis très satisfait ! L’équipe grandit au fil des jours. Le week-end dernier on avait déjà fait un pas en avant et encore ce soir. On tourne à 12 et on limite Fleurus à 34 pts. C’est de bon augure pour la suite. Nous avons encore un gros match de préparation dimanche à Malines et puis ce sera l’Europe. » confiait à chaud Pierre Cornia.

Fleurus (+5) 39 - Liège Panthers 74





QT: 18-17, 8-22, 5-21, 8-14



Fleurus : BALLAU 8, Waterlot 2, Bruno 0, FOERSTER 3, Marteau 0, Hislaire 0, HAMAIDE 2, MEDSO 11, DELIRE 8



Liège Panthers: Tremblez 2, DOPPEE 8, Leblon 1, Borlée 3, DESCAMPS 6, FRANQUIN 16, Peeters 6, Schwarz 0, BREWER 19, Bremer 2, ROTBERG 7, Maes 6.