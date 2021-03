Après leurs succès à Malines et à Boom, les filles du coach Pierre Cornia se sont cette fois imposées à domicile sur Namur Capitale. Ce nouveau succès, le cinquième d’affilée, c’est aussi la victoire de l’assistant-coach des Belgian Cats sur son collègue et ami le head coach de notre équipe nationale.

Privées de deux joueuses blessées, Charlotte Borlée et Julia Franquin, les Liégeoises ont réussi à compenser leur handicap physique par une volonté de tous les instants et un collectif sans faille qui voyait quelques joueuses moins décisives habituellement élever leur niveau de jeu.

Accrochées durant tout le match, bousculée dans le troisième quart par la puissance intérieure des Namuroises et menées 54-60 à un peu plus de cinq minutes du terme, les Panthers réussissaient à renverser la vapeur pour à nouveau faire la différence dans le money-time, cette fois par Laura Henket et la polonaise Roksana Schmidt, à nouveau excellente ce samedi.

Mais Pierre Cornia a également put compter pour l’occasion sur les excellentes défenses de Jaleesa Maes et Marie Peeters ainsi que sur les belles perf offensives de Schmidt et Henket.

Liège Panthers 72

Namur Capitale 67

QT: 19-20, 17-12, 13-20, 23-15

Liège Panthers: Tremblez -, DOPPEE 2-3, Leblon 0-0, Osselaere -, SCHMIDT 11-11, DESCAMPS 0-0, HENKET 8-11, Peeters 6-4, Lecoq -, Bremer 5-0, MAES 4-7.





Namur Capitale : O’SULLIVAN 6-0, OGUN 4-6, Dossou 0-0, Baggio 2-5, Matthys -, Davreux 2-0, Schwartz 0-0, MESTDAGH 8-0, RANGE 7-10, KUNAIYI-AKPANAH 3-14Denis ESSER