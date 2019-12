Le contrat avec les Portland Trail Blazers du décuple All-Star n'était pas garanti.

C'est maintenant officiel, Carmelo Anthony fait partie de l'effectif jusque la fin de saison. Une récompense méritée pour ses dernières performances.

En novembre 2018, le joueur disputait son dernier match pour les Rockets de Houston avant d’être écarté du groupe. À 35 ans, nombreux sont ceux qui l'envoyaient en tribune et estimaient que le triple champion olympique n'avait plus sa place sur les parquets NBA. Melo n'était pas de cet avis. Un an plus tard, il signe un contrat non garanti avec les Portland Blazers. Après huit matchs, l'ancien Knick affiche des moyennes plus qu'intéressantes (7 points, 6 rebonds et 2 passes décisives). Des performances qui lui garantissent, depuis jeudi soir, de garder sa place dans l'effectif des Blazers jusque fin de saison.

Un beau come-back, signé "Melo".