La dernière fois que les Anversois avaient battu Mons, c’était le 1er décembre… 2019, en coupe de Belgique. Depuis, les Giants restaient sur cinq défaites consécutives et les joueurs de Christophe Beghin ont choisi le meilleur moment pour mettre fin à cette spirale négative.

Dos au mur après leur défaite à la Diamonte arena, le plus gros budget du championnat belge était dans l’obligation de s’imposer sous peine d’être renvoyé prématurément en vacances. Absents physiquement jeudi soir et après avoir usé et abusé du tir à trois points, les Giants ont montré un autre visage en début de match.

Plus agressifs dans leur attaque vers l’anneau, les pensionnaires de la Lotto Arena agressaient les Montois qui ne parvenaient pas à stopper les assauts anversois. En confiance et dans le sillage d’un Cofer en réussite (19 points), Anvers prenait les commandes de la rencontre (24-15). Habituellement intransigeants défensivement, les Renards n’y arrivaient pas cette fois-ci et encaissaient 46 points à la pause (46-33).

La réaction des visiteurs ne se faisait pas attendre. Fidèle à son habitude, Vedran Bosnic a su trouver les mots pour booster ses ouailles qui réduisaient l’écart jusqu’à cinq petites unités (55-50) à la 27e. Moment choisi par Sterling Gibbs, particulièrement incisif samedi soir, pour sortir de sa boîte. Le meneur américain originaire du New Jersey mettait sa puissance au service du collectif pour remettre les Anversois sur les bons rails, non sans susciter l’exaspération du coach Bosnic, pourtant généralement calme, suite à quelques décisions "douteuses" du corps arbitral.

Qu’à cela ne tienne : le deuxième finaliste sera connu lundi soir, après la belle qui se déroulera à Mons. Et c’est Ostende qui doit se frotter les mains, en se délectant des efforts supplémentaires fournis par son futur adversaire.

Anvers : 32 sur 59 (7x3) ; 15 lf sur 19 ; 31 rbs ; 16 ass ; 24 fp.

Branch 4-7, Augustijnen (-), Bigby-Williams 4-8, GIBBS 9-13, Van Den Eynde 7-0, T. De Ridder (-), BLEIJENBERGH 4-0, N. De Ridder (-), COFER 13-6, KESTELOOT 3-2, DUDZINSKI 2-4, Donkor (-).

Mons : 25 sur 60 (6x3) ; 18 lf sur 24 ; 35 rbs ; 18 ass ; 23 fp.

SMITH 4-10, Lambot 3-3, BARNES 5-3, Spencer 11-6, DURHAM 6-9, CAGE 2-2, Mintogo 0-0, Mortant 0-0, VAN CAENEGHEM 0-0, Jean-Philippe (-), Penava 2-8.

Arbitres : MM. Geller, Vanhoye et Gillis.

Quarts : 24-17/22-16/17-19/23-22