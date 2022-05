Benoît Peeters et Jérôme Brys

Au caractère, Mons est parvenu à forcer une 3e manche face à des Giants inconstants.

Déjà secoués après la claque reçue à Anvers mardi lors de la première manche, les Renards ont encaissé un autre coup dur 24 heures plus tard en apprenant qu’ils devraient se passer de David Nichols pour la suite de la série. Exclu pour une altercation avec Dennis Donkor à la Lotto Arena, le meneur américain a été sanctionné par la Ligue d’une suspension de quatre matchs (dont deux avec sursis) en plus d’une amende de 2 500 euros. Une lourde perte pour Mons-Hainaut, déjà à l’étroit dans ses rotations depuis le début de saison, mais qui perdait en plus un homme en forme (Nichols restait sur trois matchs à 22 points de moyenne).