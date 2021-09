L'ailier (2m01) a signé un contrat d'une saison avec les Carolos. La saison dernière, il a affiché une moyenne de 10,3 points par match avec les Giants. Auparavant, Vincent Kesteloot a également évolué sous les couleurs d'Alost et d'Ostende. "On tient un poste 3 confirmé sur la scène belge et même internationale" se réjouit le directeur sportif Axel Hervelle.

"De par sa mentalité exemplaire et son expérience, Vincent va apporter énormément au groupe. On a hâte de le voir sous la vareuse du Spirou".