Et si cette finale de Coupe de Belgique était moins déséquilibrée que prévu ? Ces derniers jours, les Malinois ont fait le plein de confiance dans le sillage des Splash Brothers : Domien Loubry et Terry Deroover. Les deux meneurs sont dans la meilleure forme de leur carrière (17 points et 6 passes de moyenne sur les trois derniers matchs pour Domien Loubry ; 17 points et 3 bombes pour Terry Deroover) et prêts à mettre le feu au Palais 12 pour offrir le premier titre de son histoire aux Kangoeroes.

Comment vous sentez-vous à la veille de cette finale ?

Domien Loubry : "Il y a un peu de stress mais c’est quelque chose de positif. Je suis vieux maintenant, j’ai 36 ans, et on sait comment gérer ce genre de situation."

Terry Deroover : "Je dirais qu’on est plus excités que stressés. On ressent beaucoup d’enthousiasme et on a envie de jouer."

(...)