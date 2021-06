Alors que les Montois sont en train de vivre l’une des meilleures saisons de leur histoire, un petit goût amer reste en travers de la gorge des supporters. Et pour cause : la crise sanitaire a privé les Renards de leurs supporters, ceux-là mêmes qui sont capables de les transcender dans les moments difficiles. "On essaye quand même de les soutenir comme on peut en venant les saluer quand ils arrivent à la salle avant le match", explique Jérôme "Jéjé" Toussaint, supporter emblématique depuis de nombreuses années des Borains. Un public un peu frustré mais qui continue de pousser son équipe, même de loin.