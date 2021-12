Petit à petit, les Belgian Lions qui se trouvaient sans club retrouvent de l'embauche. Après Jonathan Tabu qui a fait ses débuts en tant que pigiste médical du côté de Chalôns-Reims, c'est au tour de Kevin Tumba, libre depuis la fin de la saison dernière, de trouver un nouveau point de chute.



Et visiblement, la France semble sourire aux internationaux belges puisque le pivot de 30 ans vient de parapher un contrat pour les trois prochains mois avec Fos Provence. Actuellement 14e de la Betclic Elite, le championnat français, Fos Provence s'affiche avec un bilan de 4 victoires pour 7 défaites et vient de perdre Terell Parks, opéré à la cheville, d'où l'arrivée de Kevin Tumba.



Après quatre saisons à Murcie, celui qui avait explosé du côté de Louvain il y a quelques années, sans oublier son passage du côté du Spirou de Charleroi, avait tenté une aventure en Grèce, à Kolossos, la saison dernière où il s'affichait avec 4 points et 4.8 rebonds en 18 minutes de moyenne.



Libre donc depuis la fin de la saison dernière, le pivot international belge avait plusieurs options sur la table. Celle de pigiste médical à Fos Provence mais également une possibilité de terminer la saison en Hongrie. Finalement, il a donc privilégié l'Hexagone pour redonner un nouvel élan à sa carrière.



Parmi les internationaux qui n'avaient plus de clubs, Jonathan Tabu et Kevin Tumba ont donc retrouvé un port d'attache. Reste plus qu'à Maxime De Zeeuw de valider un nouveau défi pour sa carrière.