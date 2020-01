L’aide apportée dans le dossier Bojovic l’a démontré à suffisance, les relations entre Liège et ses voisins limbourgeois sont au beau fixe. De là à s’offrir en première victime des Principautaires cette saison, il y avait un fossé énorme que Brian Lynch ne voulait pour rien au monde franchir. Et pourtant, cette étonnante équipe liégeoise (privée de Baptista et Kohajda pour l’occasion) a poussé les Limbourgeois à la prolongation.