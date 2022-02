Retardée de 45 minutes en raison de l’arrivée très tardive des Kangoeroes dont le car était tombé en panne sur le ring de Bruxelles - Kristof Michiels tenait d’ailleurs à souligner la belle sportivité dont avaient fait preuve les Liégeois - cette rencontre était loin d’être dans la poche pour les Principautaires bien au contraire. S’ils retrouvaient pour l’occasion et du public (400 spectateurs au moins) et leurs cheerleaders, les hommes de Lionel Bosco étaient toujours privés de leurs deux meneurs spécifiques, Bazoumana et Pottier tandis que les visiteurs s’alignaient sans Grimes.