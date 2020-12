Alors que la saison 2020-2021 a démarré cahin-caha, certains clubs (Liège et Alost notamment) n’ont pas encore repris. Par choix, mais plus encore sans doute par nécessité tant le modèle d’une saison disputée sans public peut être économiquement suicidaire. Surtout dans un environnement sapé par le Covid et pour certains clubs qui dansent sur le fil. Liège Basket fait partie de ces mal lotis et n’a pas hésité à le dire haut et fort voici deux mois quand il a fallu trancher.

(...)