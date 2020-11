Liège Basket ne jouera ni à domicile, ni en déplacement en 2020! Basket Jérôme Brys Les Liégeois ont décidé de reporter tous leurs matchs prévus en 2020 à l'année prochaine. © BELGA

On le sait, depuis plusieurs semaines maintenant, Christophe Muytjens, le directeur général de Liège Basket, le crie haut et fort: cette reprise du championnat sans spectateur est inenvisageable dans la Cité ardente. Si dans un premier temps, la Ligue avait offert la possibilité aux clubs visités de reporter leurs deux premiers matchs à domicile à une date ultérieure, elle a ensuite étendu cette éventualité à l'ensemble des matchs disputés à domicile en 2020.



Mais du côté de Liège Basket, on vient de prendre une décision encore plus radicale: les Liégeois ne disputeront aucun de leur match prévu en 2020, que ce soit à domicile et à l'extérieur. "Après réflexion et concertation au sein de son CA, VOO Liège Basket décide de poursuivre son aventure, des solutions ont été trouvées en interne. Cependant, parce que le club repose sur le soutien de ses partenaires, par respect pour ces derniers mais aussi pour ses supporters et abonnés, VOO Liège Basket a décidé de reporter tous ses matchs de novembre et décembre, à domicile et en déplacement à janvier 2021", explique le club sur sa page Facebook.



Concrètement, cela concerne les matchs à Limburg le 6 novembre (report demandé par Limburg), contre Alost le 13 novembre, contre le Spirou le 4 décembre, à Louvain le 8 décembre, les matchs du premier tour de la coupe de Belgique les 12 et 12 décembre, contre Limburg le 18 décembre et à Alost le 26 décembre (demandé également par Alost).



La petite interrogation se situe donc au niveau du match à Louvain pour lequel les Liégeois doivent encore contacter le club. Si les Louvanistes décidaient tout de même de la tenue de la rencontre, Liège Basket pourrait ne pas y prendre part. Mais on imagine difficilement cette situation se produire, les clubs devant se montrer plus solidaires que jamais dans cette situation compliquée.