Recalé par la commission des licences de la BNXT League, Liège Basket a finalement obtenu une licence devant la CBAS pour pouvoir évoluer dans le championnat belgo-néerlandais la saison prochaine, a communiqué la BNXT League lundi. La Cour belge d'arbitrage pour le sport a en effet donné gain de cause au club liégeois qui avait fait appel de la décision de la commission des licences. La CBAS a aussi donné le feu vert au club néerlandais d'Apollo Amsterdam qui s'était aussi vu refuser le fameux sésame.

"Le RSW Liège Basket et l'Apollo Amsterdam obtiendront finalement leur licence pour participer à la saison 22-23. Les deux clubs ont pu renforcer leur dossier au cours des dernières semaines et ont convaincu le tribunal que la continuité pour la saison 22-23 est garantie", a communiqué la BNXT League. Troisième club refoulé en première instance, aux Pays-Bas toujours, La Haye Royals n'a lui pas obtenu de licence et ne pourra pas disputer la seconde édition de la BNXT League. Celle-ci verra ainsi 10 clubs belges et 10 clubs néerlandais s'affronter suivant une formule qui devrait être la même que la saison dernière, hormis peut-être pour ce qui concerne le format des playoffs. "Le calendrier sera communiqué dans le courant de cette semaine", a promis la BNXT League