Les Liégeois n’ont pas grand-chose à perdre et tout à gagner face au leader !

Avec un duel des antipodes, entre premier (Mons 16 victoires-5 défaites) et dernier (Liège 5v-15d), a priori, il n’y a rien de bien excitant à prévoir pour ce dimanche à 15 heures au Country-Hall. Surtout quand on sait que, comme à Alost ce vendredi, les Principautaires s’aligneront sans trois titulaires incontournables (Basic, Boxus et surtout Iarochevitch). Et pourtant !