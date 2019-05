Bologne a retrouvé son lustre d'antan en conquérant la Ligue des Champions de basket (messieurs) grâce à sa victoire en finale sur Tenerife 73-61 (mi-temps: 37-24) dimanche au Sportpaleis d'Anvers devant 15.000 spectateurs.

Le club italien décroche ainsi sa 5e Coupe d'Europe mais la première depuis dix ans, et son succès en Eurocoupe Challenge en 2009. Bologne avait remporté la Coupe Saporta en 1990 et l'Euroligue à deux reprises en 1998 et 2001.

Grand bonhomme de cette finale, Kevin Punter (26 points, 7 rebonds) avait donné le ton côté italien en plantant d'emblée un trois sur trois à 3 points pour lancer Bologne sur de très bonnes bases: 13-2 après 4 minutes. M'Baye (16 pts) lui avait emboîté le pas pour permettre à la formation de Sasha Djordjevic de dominer le premier quart face à des Espagnols muselés (20-8). La grosse défense italienne mettait sous pression Bassas, le meneur canarien et Tenerife ne trouvait guère d'espace. Un constat qui se prolongeait dans le deuxième quart. A la pause, Bologne cadenassait la partie à sa guise: 37-24 pendant que Tenerife peinait au-delà de la ligne des trois points (1/16 en première période, 5 sur 37 au total), Pierre-Antoine Gillet (3 pts) signant la première bombe de Tenerife.

Incapables de faire bouger cette défense italienne, qui n'est pas du genre à prendre l'eau, les Espagnols se trouvaient devant une tâche compliquée encore par un triple primé de Hunter dès la reprise: 42-24. Avec trois actions primées, Tenerife revenait cependant sous la barre des dix unités (48-39, 25e).

Tenerife reviendra encore un tout petit peu plus près (64-57, 37e), même si Brussino, l'un de ses artilleurs était sorti pour 5 fautes. Les Espagnols, sous l'impulsion d'Abromaitis (18 pts, 8 rbds), resteront menaçants (65-59 à 90 secondes du terme), mais Bologne tiendra jusqu'au coup de sifflet final: 73-61.

Tenerife aura manqué le doublé après son succès lors de la première édition de cette Ligue des Champions en 2017, chez lui. Athènes avait remporté l'édition l'an dernier organisée dans la capitale grecque. C'est ainsi la première fois que l'organisateur ne remporte pas son Final Four.

Anvers a terminé en bronze, en dominant les Allemands de Bamberg (72-58) dans le match pour la 3e place plus tôt dans la journée.