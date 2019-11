Ostende s'est incliné chez les Turcs de Türk Telekom (72-66) mercredi soir pour le compte de la cinquième journée en Ligue des Champions de basket.

Après avoir livré une excellente première mi-temps qui a vu les Ostendais rejoindre les vestiaires sur la marque de 26-34, les joueurs de Dario Gjergja ont connu de grosses difficultés au retour des vestiaires. Le troisième quart-temps (perdu 26-17) a permis aux Turcs de revenir dans le match pour définitivement faire la différence dans les dix dernières minutes de la rencontre (72-66).

Suite à cette défaite, les champions de Belgique s'affichent avec un bilan de 2 victoires pour trois défaites mais restent en course pour la qualification pour le second tour. Loïc Schwartz (15 points) termine meilleur marqueur côté ostendais. Braian Angola en ajoute 14 et Shevon Thompson 12. Le duo Kyle Wiltjer (33 points) - Nick Johnson (21 points) a été le bourreau des visiteurs.

Mardi prochain, Ostende se déplace chez les Espagnols de Baxi Manresa.

Dans le groupe C, les Allemands de Bamberg, du coach Roel Moors, se sont imposés 55-76 chez les Lettons de Riga. Le Belge Retin Obasohan termine ce match avec 7 points (3/5 à 2 points et 1/2 aux lancers) et 1 rebond.

Les quatre premiers de chaque groupe composé de huit équipes sont qualifiés pour le tour suivant de la Ligue des Champions.