Il s'agit de la première victoire des Côtiers dans la compétition. Match renversant pour les champions de Belgique. Dominés par les Estoniens et l'Américain JeQuan Lewis (17 points et 6 passes) en première mi-temps (25-19 et 46-35 à la pause), les Côtiers ont renversé la vapeur au retour des vestiaires. Emmenés par leur secteur intérieur (15 points pour Haris Bratanovic et 11 points pour Mikael Jantunen), les visiteurs recollaient petit à petit pour décrocher une prolongation grâce à un tir à trois points de Levi Randolph à cinq secondes de la fin du temps réglementaire (75-75). En prolongation, Ostende a pu s'appuyer sur Dusan Djordjevic (16 points et 6 passes) pour s'imposer dans les dernières secondes sur un tir à trois points de Phil Booth (85-87).

Grâce à ce succès, Ostende revient à hauteur de son adversaire, à la 2e place du classement, avec un bilan d'une victoire pour deux défaites. Le groupe F est toujours mené par les Français de Strasbourg, invaincus avec deux victoires au compteur avant d'affronter les Turcs de Tofas en soirée. Le mercredi 10 novembre, les Ostendais accueilleront les Estoniens de Kalev/Cramo pour le compte de la 4e journée en Ligue des Champions de basket.

Dans le groupe B, les Espagnols de Manresa se sont imposés sur le parquet des Turcs de Pinar Karsiyaka (35-34 à la pause et 67-72 en fin de match). L'international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points (2/3 à 2 points), 5 rebonds, 1 interception et 1 contre en 19 minutes. Au classement, Baxi Manresa est premier de son groupe avec 3 victoires en 3 matchs, devant les Turcs de Pinar Karsiyaka (2-1), les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem (0-2) et les Polonais d'Ostrow (0-2).

Le premier de chaque groupe est directement qualifié pour le tour suivant. Les deuxièmes et troisièmes devront quant à eux passer par un match de barrage pour rejoindre le Final 16 de la compétition.