La rencontre a tourné dès le premier quart-temps en faveur des locaux. Face à une formation turque en réussite, les Ostendais étaient rapidement menés de plus de dix unités après dix minutes (29-16). Les Côtiers ont tenté de réagir par l'entremise de Levi Randolph (15 points) mais ils n'ont jamais été en mesure de résorber leur déficit (49-38 à la pause).

Après la pause, les débats se sont équilibrés mais ce sont finalement les joueurs locaux, emmenés par Tomislav Zubcic (19 points, 9 rebonds et 4 passes), qui repartent avec la victoire (76-60 et 92-83) pour prendre la tête du groupe (composé également des Estoniens de Kalev/Cramo et des Français de Strasbourg) après cette première rencontre.

Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est directement qualifié pour le tour suivant. Les deuxièmes et troisièmes devront quant à eux passer par un match de barrage pour rejoindre le Final 16 de la Ligue des Champions.