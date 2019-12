Ostende s'est imposé de justesse en Israël, à Unet Holon (58-59), mardi soir pour le compte de la 9e journée en Ligue des Champions de basket.

C'est une excellente opération au classement pour les joueurs de Dario Gjergja, le coach d'Ostende, qui comptent à présent un bilan de quatre victoires pour cinq défaites mais qui restent au contact du Top-4, qualificatif pour la deuxième tour de la Ligue des Champions de basket.

En déplacement en Israël, les Ostendais ont souffert dans un match qui a été serré de bout en bout. Aucune équipe n'a jamais réellement pu créer un écart significatif (19-21 et 29-31 à la pause). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas (39-42) avant un dernier quart-temps plus tendu que jamais qui voyait finalement les Ostendais s'imposer sur le plus petit écart (58-59).

Les Côtiers ont pu compter sur leur pivot jamaïcain Shevon Thompson, auteur d'un double-double avec 11 points et 11 rebonds, pour peser sur la défense israélienne. Mykile McIntosh, de retour de blessure, a ajouté 15 unités pour Ostende.

Lors de la prochaine journée, prévue le mardi 7 janvier, Ostende accueillera les Italiens du Dinamo Sassari. Les quatre meilleures équipes (sur 8) de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition.