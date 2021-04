Étonnants Liégeois ! Déforcés par les absences d’un véritable axe 1-5 après le départ de l’immense Amaury Gorgemans pour Denain (France) et l’entorse de leur meneur Lovre Basic, c’est pourtant bille en tête qu’ils attaquaient cette rencontre face aux récents tombeurs de Mons.

Embêtés de leur côté par l’absence de Melson (lui aussi victime d’une entorse), les Limbourgeois étaient d’emblée bousculés par ces visiteurs sans complexe : 0-8 et 3-12 (4e). Le problème pour les Principautaires, c’est qu’une fois l’effet de surprise passé, il fallait continuer à alimenter la marque. S’ils menaient encore 14-18 à l’issue du premier acte, dès l’entame du second quart, on sentait bien les Liégeois en grosse difficulté face à une défense qui montait en pression.

Une tendance vite traduite par un 19-3 sans appel. Il y avait le feu dans la maison liégeoise qui se désunissait également en défense (28 points encaissés en 10 minutes pour arriver à 42-30 au repos). Recadrés aux vestiaires, les hommes de Lionel Bosco revenaient au jeu avec les meilleures intentions et se rapprochaient à 7 longueurs.

Mais encore une fois, cela ne pouvait durer, surtout qu’offensivement ni Lemaire, ni Bojovic n’étaient dans un grand soir.

Relégués à 14 longueurs (30e : 60-46) Iarochevitch&co se rebiffaient pourtant à nouveau (64-55) avant de devoir définitivement baisser pavillon sur un score un peu forcé face à des Limbourgeois guère fringants ce vendredi mais qui constituent désormais un trop gros morceau pour les Sang & Marine.

Fiche du match:

Limburg U. 89-63 Liège

Limburg : 33 sur 70 (8x3) ; 15 lf sur 22 ; 45 Rbds, 25 Ast, 23 fp.

Van der Hoydonck 0-3, MITCHELL 5-5, MUKUBU 10-4, Leemans 0-5, MARNEGRAVE 3-0, DEPUYDT 12-7, Dedroog 0-1, Dammen 3-8, Desiron 4-2, Huurman 0-2, KNAPKE 0-10, Hammonds 5-0

Liège : 20 sur 50 (3x3) ; 20 lf sur 26 ; 29 Rbds, 11 Ast, 21 fp.

Hubert -, BOXUS 2-3, Lambermont 0-0, POTIER 8-3, LEMAIRE 3-8, IAROCHEVITCH 10-13, Bruwier 0-2, L’Hoest 0-0, Bojovic 5-4, Duperroy 0-0, STILMANT 2-0

Les quarts : 14-18, 28-12, 18-16, 29-17

Arbitres : MM Jacobs, Delange, Forthomme