Alors que Limburg United est en train de vivre l'une des meilleures saisons de son histoire en se classant actuellement 4e avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites, les hommes de Brian Lynch connaissent un petit moment de tempête. En effet, Jared Wilson-Frame, l'ailier américain spécialiste du shoot à 3 points, a décidé, de commun accord avec le club, de quitter Limburg United. Visiblement, il aurait dû mal à s'adapter au jeu prôné par son coach.Dans le même temps, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jack Gibbs. L'ancien carolo est sorti blessé dimanche dernier lors de la défaite face à Anvers et il souffre d'une déchirure musculaire qui devrait le tenir écarté des parquets pour 6 à 8 semaines.Face à ces deux coups durs, les dirigeants ont décidé d'engager Alexis Wangmene, un joueur intérieur camerounais de 2m05 qui a d'ailleurs effectué ses débuts au club le week-end passé. Une figure connue de notre championnat puisqu'il évoluait à Liège la saison dernière. Enfin, les Limbourgeois ont également décidé d'investir dans leur académie de jeunes et des joueurs comme Yannick Dammen, Jarne Lesuisse et Ferre Vanderhoydonck feront aussi partie du groupe à présent.