Lionel Bosco prend le relais de son ami Sacha Massot, en partance pour Limburg, sur le banc liégeois.

Depuis que l’arrêt définitif de la saison en Euromillions League à cause du coronavirus a été décrété, les clubs tournent certes quelque peu au ralenti, mais l’activité en coulisse n’a pas cessé pour autant. La compétition étant annulée, c’est la rubrique "transferts" qui animera le plus l’actualité basket en Belgique ces prochains mois. Cela avait débuté il y a deux semaines avec la nomination de Ian Hanavan au poste de coach du côté du Brussels, et c’est maintenant au tour de Liège Basket d’annoncer du changement au sein de son staff.



(...)