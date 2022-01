Lionel Bosco: "On est dans le trou !" Basket Denis Esser Défaits 65-91, jamais les Principautaires n’ont semblé à même d’enrayer la mécanique du Spirou. De quoi les enfoncer un peu plus dans la crise. © D.R.

« On est clairement dans une spirale négative ! » En dépit d’une bonne entrée en matière durant laquelle ses hommes ont su faire preuve de l’intensité attendue, les choses ont rapidement tourné au vinaigre vendredi soir pour Liège et le coach Lionel Bosco. En cause, cinq minutes catastrophiques au niveau défensif ainsi qu’au rebond dont on su profiter Tim Lambrecht et Raphael Lisboa (4/4 dont 3 triples) pour mettre sur orbite le Spirou.



« On a été dominés au rebond comme jamais (14 offensifs avant le repos pour Charleroi, 21 au total, deuxième marque historique en championnat belge depuis près de 20 ans). On était dedans, avec l’intensité attendue et puis subitement on prend totalement l’eau !» constate un Lionel Bosco visiblement marqué. C’est que l’homme est une teigne, un gagneur dans l’âme, professionnel jusqu’au bout des ongles ce qui ne semble pas toujours le cas de l’ensemble de son groupe.



« On est vraiment dans le trou et, c’est facile à dire qu'il faut une réaction. Ce n’est pas contre Ostende ou Anvers qu’on peut espérer mais nous abordons trois matches où la différence de niveau sera peut-être moins marquée, Louvain mardi et puis deux fois Limburg »



En poussant plus loin sa réflexion, Bosco ne peut que constater : « Après 5 bonnes minutes, notre défense a pris l’eau mais on surnageait encore en attaque. Après le repos, ce fut l’inverse. On a mieux défendu mais on ne marquait plus. Ou plutôt, on marquait à contre-temps. Pour avoir une chance de faire douter Charleroi et espérer renverser le cours du match, il aurait fallu faire des stops et enchainer. C’est tout le contraire qui s’est déroulé. On marquait en fin de possession et nos rares stops, on n’a pas su les transformer. Tout l’inverse du Spirou qui nous a fait payer la moindre erreur. »



Reste une mince satisfaction avec à nouveau une bonne sortie de Justin Kohajda, clairement devenu la première option intérieure devant de bien pâles Spaleta et Iarochevitch. Tout comme, à force de travail, Bram Bogaerts prend doucement une place de choix dans la palette du coach liégeois.