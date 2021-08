Loïc Schwartz rejoint le demi-finaliste des playoffs en Grèce Basket Jérôme Brys © BELGA

Il l'avait annoncé dès le buzzer final de la finale des playoffs face à Mons: Loïc Schwartz était en partance d'Ostende. Il faut dire qu'après quatre saisons à la Côte, l'ailier international belge a un peu fait le tour de la maison. Monté en régime au fil des années, le Bruxellois a littéralement explosé lors du dernier exercice qui l'a vu être sacré meilleur joueur belge du championnat et MVP de la finale des playoffs.



Ce départ était donc un secret de polichinelle. Restait à savoir quelle serait sa destination. Et celle-ci se dirige vers la Grèce comme nous l'a confirmé Duke Thsomba, le représentant de la société de management Seya, qui s'occupe de Loïc Schwartz. Et pour sa première à l'étranger, on peut dire qu'il n'a pas fait dans la demi-mesure puisqu'il vient de s'engager avec le club de Promitheas qui n'est autre que le demi-finaliste des derniers playoffs et qui avait terminé la saison régulière à la 3e place.



Un beau défi pour le Belge âgé de 28 ans qui va avoir l'occasion de se frotter à un autre niveau, la Grèce faisant partie des meilleurs championnats européens, et dans des ambiances électriques comme au Panathinaïkos. Mais une chose est sûre: Loïc Schwartz a les épaules pour faire de ce transfert une belle réussite.