Loïc Schwartz rejoint Orléans en tant que pigiste médical Basket Belga L'international belge Loïc Schwartz (29 ans) s'est engagé avec Orléans en tant que pigiste médical pour pallier l'absence de Marcus Paige jusqu'à la fin du mois de février, a annoncé le club français vendredi. © DR

Depuis le début de la saison, l'ailier de l'équipe nationale était actif du côté de Promitheas Patras, en Grèce, où il tournait à 2.7 points, 1.5 rebond et 1.2 passe de moyenne en 16 minutes.



Avant ce transfert en Grèce réalisé cet été, il avait passé toute sa carrière en Belgique, entre Mons, Pepinster, Charleroi et Ostende. Sa nouvelle équipe, Orléans, pointe actuellement à la 13e place du championnat de France avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. "C'est un grand poste 2 capable de créer pour les autres et pour lui. C'était la qualité première que nous recherchions pour combler l'absence de Marcus Paige. Il est très actif des deux côtés du terrain et il a été élu meilleur joueur belge l'année dernière. Il a beaucoup de talent et d'expérience", a expliqué Germain Castano, son nouveau coach dans le communiqué du club français.