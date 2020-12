Lourde défaite du Spirou dans le Clasico: "Cela fait partie du processus" Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Vendredi soir, le Spirou de Charleroi n'a jamais existé face au nonuple champion de Belgique dans le Clasico du basket belge. Rapidement, la jeunesse des Carolos a volé en éclat face à l'expérience ostendaise. Les hommes de Dario Gjergja se sont baladés sur le parquet du Dôme pour finalement s'imposer 73-94. La plus lourde défaite du Spirou qu'il convient, bien évidemment, de nuancer, même si c'est la troisième en quatre matchs. "On a joué à Ostende où on était dans le coup. Pas pour gagner mais on était là, explique Sam Rotsaert, le coach du Spirou. On a perdu à Anvers en ayant la dernière balle pour aller en prolongation. On a battu le Brussels et ici, on n'a jamais été dans le match, si ce n'est la première minute."